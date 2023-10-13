الطائفة الإنجيلية تنعى مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم

نعت الطائفة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، القمص سمعان إبراهيم موسى، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

الطائفة الإنجيلية تنعى القمص سمعان إبراهيم موسى

وقالت الكنيسة في بيان: «فقدت الكنيسة المصرية رمزًا وخادمًا مخلصًا، خدم الكنيسة والشعب بإيمان عميق.. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة».

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشعب كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وجميع محبيه.