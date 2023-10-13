ضبط لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالات التموين، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حمله تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شن قطاع تموين الجنوب بالتنسيق مع إدارة تموين العاشر من رمضان وإدارة الطب البيطري، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة بمدينة العاشر من رمضان.

ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر في مصنع

وقد أسفر المرور الحملة التموينية، عن تحرير المحضر رقم 4844 جنح العاشر ضد المواطن ع .م .ح صاحب مصنع لتصنيع اللحوم، لاستخدامه لحوم مجمدة مجهولة المصدر في تصنيع منتجات اللحوم المختلفة وتم ضبط 100 كجم لحمة مجمدة مجهولة المصدر.

وتحرير محضر رقم 4845 جنح العاشر ضد المواطن م .م .أ، صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة ومشتقاتها المخالفة، وجرى ضبط 5 كراتين كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن 50 كجم.

تحرير محضر رقم 4846 جنح العاشر ضد المواطن أ .ح . ع صاحب محل جزارة، لحيازته وعرض لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 5 كجم لحم جاموسي.