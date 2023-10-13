ضبط 33 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات دواجن دون بيانات في القاهرة

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة برئاسة الدكتور صبرى زينهم،مديرالمديرية، عن القيام بحملات تفتيش بمختلف أحياءالقاهرة في الفترة من 20 سبتمبر وحتي 12 أكتوبر الجارى للتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات الغذائية بالمحلات والأسواق وذلك حفاظا على سلامة المواطنين .

حصيلة الحملات

أسفرت حملات التفتيش البيطرى عن ضبط بصمة أختام مزورة لختم اللحوم،وذبح لحوم ودواجن خارج المجازر ولا تخضع للكشف الطبي البيطري واللحوم عليها بطش حمراء للإيهام انها مذبوحات مجازر ، علاوة على ضبط مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن بدون بيانات معدة للفرم،وأيضا مفروم لحوم وأكباد ودهون،وحواووشي و هياكل ودوبريهات معدة للفرم .والمضبوطات تتعدى 33 طن لحوم،و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات .

منع الغش

وِشارك فى الحملات عدد من أطباء وطبيبات تفتيش القاهرة من أجل حماية المواطن من غش وتلاعب التجار والعمل على تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ،وتعليمات رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية،وتكليف الدكتور صبري زينهم وكيل الوزارة ومدير مديرية طب بيطري القاهرة،ومتابعة الادارة العامة للمجازر والصحة العامة بالقاهرة تحت إشراف وتوجيهات الدكتورة نعمة عارف مدير عام الصحه العامة والمجازر والتفتيش .والدكتور سيد فوزى مدير إدارة التفتيش .