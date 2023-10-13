أماكن التبرع بالدم لفلسطين.. بينها المركز القومي في العجوزة

يتسابق المواطنون في محافظات الجمهورية كافة، للبحث عن أماكن التبرع بالدم لفلسطين لدعم الأشقاء في قطاع غزة، في حربهم ضد العدوان الإسرائيلي، التي اندلعت السبت الماضي، بعد تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية، عملية «طوفان الأقصى»، باختراق الجدار العازل والدخول إلى منطقة غلاف غزة لاستعادة الأراضي الفلسطينية.

أماكن التبرع بالدم لفلسطين

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أماكن التبرع بالدم لفلسطين، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

التبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة

وانطلقت جموع المواطنين بداية من طلاب الجامعات المصرية، للتبرع بالدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري لفلسطين، ويجري التبرع من خلال عدة منافذ وهي:

- يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية.

- يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال التوجه إلى مدينة الطلبة بالجيزة.

- يمكن التبرع بالدم من خلال مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان.

- يمكن التبرع بالدم من خلال المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة.

- يمكن التبرع بالدم من خلال جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

- يمكن التبرع بالدم من خلال الحملة المتواجدة في مسجد القائد إبراهيم میدان المرسي أبو العباس بالإسكندرية.

- يمكن التبرع بالدم في مدينة المنيا بجوار الكورنيش بعد مبنى المحافظة بـ 500 مترمركز ومدينة ملوي أمام المسجد الكبير

- محافظة الفيوم أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- محافظة أسيوط من خلال مرکز أسيوط بجوار المحافظة میدان أم البطل أسيوط.

- محافظة البحيرة كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

-محافظة كفر الشيخ برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

- محافظة الإسماعيلية جامع أبو بكر الصديق ميدان الجمهورية الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.

- محافظة المنوفية میدان صدناوي أمام الجمعية الشرعية أشمون الشهداء أمام مسجد سیدي شبل.

- محافظة الغربية أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى - أمام مسجد الشامي.

- محافظة الشرقية مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق، مدينة منيا القمح بجوار میدان الشهيد منسي.

- يمكن التبرع بالدم في محافظة الأقصر إسنا، شارع السوق ميدان الشيخ كوكو، میدان صلاح الدين - الأقصر.