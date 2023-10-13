الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تحتفل بتخريج دفعة جديدة وتكرم محمد صبحي

تحتفل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، برئاسة الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة غدا السبت الموافق 14 أكتوبر بدار الأوبرا المصرية، بتخريج عدد من طلاب كليتي إدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وطلبة الدراسات العليا.

يشهد حفل التخرج مجلس أمناء الجامعة، برئاسة المهندس علاء فهمي، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من أساتذة الجامعة والقيادات الجامعية، والمئات من أسر الطلاب، والعديد من الشخصيات العامة المهتمة بالتعليم العالي، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

تخريج 800 طالب و50 من الحاصلين على دراسات عليا

من جانبه قال الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، تحتفل بتخريج 450 طالبا بكلية الحاسبات والمعلومات و350 طالبا بكلية إدارة الأعمال و50 من الحاصلين على الدراسات العليا ( دبلوم وماجستير).

تكريم الفنان محمد صبحي وكمال أبو رية

وأضاف أن حفل الجامعة يشهد تكريم ومنح درع الجامعة لكل من الفنان القدير محمد صبحي والفنان النجم كمال أبو ريه باعتبارهما نماذج متميزة قدمت للدراما المصرية الكثير من الأعمال المتميزة التي كان لها دور واضح في تربية الأجيال وتعليمهم برسائل تنويرية تساعدهم في التغلب على كافة التحديات وينشران الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري.

ويشتمل الحفل على مسيرة للطلاب الخريجين، وفيلم للجامعة، وتسليم شهادات الخريجين، وعدد من دروع الجامعة التذكارية لعدد من الحضور، ثم التقاط الصور التذكارية.