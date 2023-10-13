«مستقبل وطن» بالأقصر يعقد اجتماعا لمساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، اجتماعا حاشدا ضم قيادات الحزب بالمحافظة وهيئة مكتب الحزب بالأقصر وكل أمناء الأمانات والوحدات الحزبية بمراكز ومدن الأقصر.

تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وخلال الاجتماع الذي عقد بنادي التجديف بالأقصر، تم مناقشة خطة عمل أمانة الحزب بالأقصر خلال المرحلة المقبلة، في أعقاب إعلان الحزب تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الرئيس السيسي الأجدر بقيادة مصر

وأكد الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، استعداد أمانة الحزب بالمحافظة للاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرا إلى وجوب دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأنه الأجدر بقيادة مصر، وقاد مصر إلى بر الأمان، لافتا إلى حجم الإنجازات الكبير التي شهدتها مصر في عهده.

تحرير التأييدات لدعم الرئيس السيسي

وأوضح فيصل راجح، أمين مساعد الحزب بالأقصر، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التكاتف وتنظيم الصفوف لدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، فيما أكد النائب وائل زكريا الأمير، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن أمانة الحزب قامت بدور فعال في تحرير التوكيلات لدعم المرشح الرئاسي السيسي.

وقال محمد عمران، أمين التنظيم بالحزب بالمحافظة، إن جهود أمانة الحزب بالمحافظة مستمرة لدعم القيادة السياسية، التي حققت الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية، واستمراراً لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر.

وتخلل الاجتماع كلمات للمشاركين فيه، أكدوا دعمهم وتأييدهم المطلق للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.