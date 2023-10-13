بدء توافد الجمهور على زيارة المتحف اليوناني الروماني بعد افتتاحه (صور)

بدأ اليوم المتحف اليوناني الروماني في استقبال الزوار في اليوم الأول لافتتاحه بعد توقف دام لنحو 18 عامًا، إذ كانت الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف وفريق العمل بالمتحف في استقبال الزوار منذ الساعة الـ 9 من صباح اليوم الجمعة.

مواعيد عمل المتحف من 9 صباحًا لـ5 مساء

وأكد المتحف اليوناني الروماني، أن مواعيد العمل الرسمية للمتحف يوميا من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء، على أن يغلق شباك حجز التذاكر أبوابه أمام الجمهور من المصريين والعرب والأجانب في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا.

المتحف جاهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح المتحف اليوناني الروماني في بيان، أن المتحف جاهز لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، إذ تتوافر لوحات بطريقة برايل وأقلام صوتية باللغة العربية والإنجليزية والإيطالية،وأيضا مستنسخات قابلة للمس.

وفي سياق متصل، شاركت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف في فعاليات افتتاح المتحف اليوناني الروماني، وذلك من خلال تطبيق تجربة برايل لأول مرة بالمتحف لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وضعاف البصر من مدرسه النور بنين بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع الجانب الإيطالي.