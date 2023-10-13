قطع المياه 4 ساعات بسوهاج غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج انقطاع المياه بالادوار العليا وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أماكن قطع المياه بمدينة طما وقرى السكساكا وقاو غرب ومشطا والعتامنة وكوم العرب والمدمر وكوم اشقاو والسعادة والحسامدة والحديقة بمركز طما بسوهاج وذلك غدا السبت.

بينما تكون مواعيد قطع المياه بتمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة فجرا من اليوم نفسه ولمدة 4 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج.

قطع المياه بسوهاج للصيانة

وأضاف العضو المنتدب لمياه سوهاج أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بالمحطة.واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه سيتم تشغيل كافة المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

نصائح مياه الشرب بسوهاج بقطع المياه

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.