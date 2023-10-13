إقبال كبير على التبرع بالدم لصالح الفلسطينيين في الفيوم

تشهد محافظة الفيوم، مساء اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا على التبرع بالدم لفلسطين، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة صنّاع الحياة، بهدف توفير عدد كبير من أكياس الدماء مختلفة الفصائل لأشقائنا المصابين في غزة، رافعين شعار «من مصر لفلسطين»، و«دماؤنا فداء أشقائنا».

وتمركزت سيارتين ضمن حملة التبرع بالدم لفلسطين في منطقتين بمحافظة الفيوم، الأولى في ميدان المسلة، والثانية أمام استاد الفيوم، بحسب ما أعلنت مؤسسة حياة كريمة، في بيان صحفي في وقتٍ سابق.

مواد غذائية إلى جانب الدماء

وقال محمود الحجر مسؤول مؤسسة صناع الخير بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني ومؤسساته منها صناع الخير شاركوا في مبادرة التبرع بالدم لمساعدة أشقائنا أهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أنّه في نفس التوقيت هناك العشرات من الشباب في مخازن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وصناع الخير، يقومون بتعبئة كراتين مواد غذائية ومساعدات لأهالينا في قطاع غزة، تمهيدًا لإرسالها لهم مع أكياس الدماء، والتي ستتحرك إلى غزة مساء اليوم الجمعة.

إقبال على التبرع بالدم لفلسطين

وأشار الحجر إلى أنّ الإقبال جيد حتى الآن، ومن المتوقع أن يزداد خلال الساعة المقبلة حيث إنّهم مستمرون في جمع الدماء حتى الخامسة مساء، مُشددًا على إنّه ليس جديدًا على الشعب المصري، وقياداته السياسية، وجيشه أن يقدموا العون والمساعدة لأشقائه في مختلف الدول العربية في حالة تعرضهم لأيّة أزمات.

دعاية في المساجد

وكشف إنّهم قاموا بعمل دعاية من خلال أئمة المساجد أثناء صلاة الجمعة، والرائدات الريفيات في القرى، فضلًا عن الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.