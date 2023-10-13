حسم مقعدي تحت السن بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء السويس

حالة من الهدوء سيطرت على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية في محافظة السويس، والتي تجري لاختيار النقيب والأعضاء بحسب لائحة النقابة في نظام التجديد النصفي

حسم مقعدي تحت السن بالتزكية

وشهدت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بمحافظة السويس حسم مقعدي تحت السن في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء بالسويس بالتزكية خلال الانتخابات التي يصوت فيها الأعضاء في الجمعية العمومية، لاختيار النقيب العام ونقباء الفرعيات بالمحافظات وأعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية.

الانتخابات على 5 مقاعد في التجديد النصفي لأطباء السويس

ومن جهته، قال الدكتور وائل الشرقاوي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية، أن انتخابات النقابة الفرعية للأطباء في محافظة السويس تجري على 5 مقاعد، وهي مقعد النقيب ومقعدي فوق السن ومقعدي تحت السن.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن مقعد نقيب أطباء السويس يتنافس عليه الدكتور تامر البوهي النقيب الحالي، والدكتور رضا محمدين، فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي فوق السن وهم أحمد عبد الفتاح وعمرو فرج ورضا محمدين، في الوقت الذي حسمت التزكية مقعدي تحت السن للدكتور أحمد عبدالفتاح والدكتور محمود حلمي.

الجمعية العمومية لنقابة السويس تضم 13 ألف طبيب

وأشار الدكتور وائل الشرقاوي، رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لأطباء السويس، أن الهدوء سيطر حضور أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم خلال المشهد الانتخابي في نقابة السويس، لافتا إلى أن الجمعية العمومية تضم 1300 طبيب يمثلون من لهم الحق في التصويت من أعضاء الجمعية العمومية، وأشرف على الانتخابات المستشار مجدي فكري وضمن لجنة انتخابات السويس الطبيبين عبدالله سعد وتيسير متولي.