انطلاق مهرجان الدراجات النارية في السويس احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر

نظمت مديرية الشباب والرياضة في السويس، مسيرة بالدرجات بمشاركة 200 دراجة، احتفالاً باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر وعيد السويس القومي الذي يشهد الاحتفال الرئيسي يوم 24 أكتوبر.

مسيرة بالدراجات ابتهاجا باحتفالات أعياد اكتوبر

قال عادل الشيمي وكيل مديرية الشباب والرياضة في السويس، إن المسيرة شارك فيها أكثر من 200 دراجة وسيارة من محافظات السويس والقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، احتفالا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.

وأوضح عادل الشيمي، أن الاحتفالات تشارك فيها مديرية الشباب والرياضة، ومن المقرر أن تستمر على مدار شهر أكتوبر، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.