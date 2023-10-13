«رياضة السويس» تتابع فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب المثلث

تابع عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، فعاليات الجمعية العمومية العادية بمركز شباب نادي المثلث، التابع لإدارة الأربعين الرياضية التي لقت إقبالاً من الأعضاء.

انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب المثلث

أعلنت مديرية الشباب والرياضة انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز شباب المثلث، التابع لإدارة شباب الأربعين، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية لمقر المركز للمشاركة في الجمعية العمومية، وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، أن الجمعية العمومية لمركز شباب المثلث تعقد بإشراف من اللجنة العليا برئاسة وحضور عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، وحضور مجدي مرزوق مدير إدارة الهيئات، و منى أبو القاسم مدير إدارة شباب الأربعين، والأعضاء من إدارة الهيئات والشؤون القانونية.

انعقاد الجمعيات العمومية لمركز الشباب

قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الجمعية العمومية لمركز شباب المثلث بالأربعين في السويس، تتم تحت إشراف كامل من المديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.