«الوطنية للانتخابات»: تلقينا أوراق 4 مرشحين محتملين.. وغدا آخر يوم لتلقي الطلبات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح، إن الهيئة الوطنية تلقت اليوم طلب ترشح من المرشح الرئاسي المحتمل حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، موضحا أنه قدم 68 ألفا و71 تأييدا، بالإضافة إلى 46 تزكية.

الهيئة تلقت 3 طلبات ترشح من قبل

وأضاف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، أن اللجنة لم تتلقَ سوى 3 طلبات ترشح، أولهم من المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية والممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، بالإضافة إلى طلب ترشح حازم عمر، وبذلك يصبح إجمالي طلبات الترشح في اليوم التاسع 4 طلبات.

الهيئة مستمرة في الانعقاد حتى 14 أكتوبر

وأوضح بنداري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة مستمرة في عملها يوميا من 9 صباحا حتى الـ2 ظهرًا، حتى يوم 14 أكتوبر، وهو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح للانتخابات.