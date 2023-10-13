المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر ينتهي من تقديم أوراقه لـ«الوطنية للانتخابات»

انتهي منذ قليل المرشح الرئاسي المحتمل، حازم عمر، من تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

يشار إلى أن حازم عمر، هو المرشح الرئاسي الرابع، بعد تقدم كل من المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي وفريد زهران وعبد السند يمامة.

وقدم حازم عمر، عددا من التزكيات والتأييدات لم تعلن الهيئة عن عددها حتى تاريخه.

وتقوم لجنة تلقى طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات بفحص كافة الأوراق والمستندات التي تسلمتها، حيث يتم استخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية فحص التأييدات المقدمة من المرشح، والتأكد من أنها تساوي العدد المطلوب قانونا كأحد الشروط الأساسية للترشح.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييدا من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتم توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.