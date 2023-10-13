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الهباش: نعمل مع الجهات الدولية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تهديداته بتهجير سكان غزة

كتب:

مريم جاد
06:05 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
مستشار الرئيس الفلسطيني

مستشار الرئيس الفلسطيني

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا نعمل مع الجهات الدولية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تهديداته بتهجير وترحيل سكان قطاع غزة، مؤكدًا أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

الشعب الفلسطيني يرفض الاستجابة لجرائم الاحتلال

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني يرفض الاستجابة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تهجير الاحتلال لسكان قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

حكومة الاحتلال الإسرئيلي تشن حرب إبادة

وأكد الهباش، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة بنيامين نتنياهو، تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا المنظمات الأممية بالتدخل الجدي والفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.

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