رسالة من عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح: «عدنا تاني نثبت وجودنا»

شارك الفنان حسام حسني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو للشاعر الغنائي عنتر هلال، في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح مؤخرًا.

عنتر هلال: بنثبت وجودنا

وقال عنتر هلال خلال الفيديو والذي طمأن خلاله جمهوره عن حالته الصحية: «عدنا بعد ما انتحل عودنا وادينا عدنا تاني وبنثبت وجودنا الحمدلله كانت تجربة جميلة الحمدلله ايوه انشق صدري وطلعوا حاجات ودخلوا حاجات وقصوا حاجات وبس الحمدلله أنا سليم أمامكم الآن ورجعنا أهو نتشاقي مع بعض تاني يا أوفي وأعز وأغلى ناس في حياتي الحمدلله اختفينا ولكن عدنا».

خضوع عنتر هلال لعملية قلب مفتوح

وخضع الشاعر الغنائي عنتر هلال مؤخرا لعملية قلب مفتوح والتي أعلنت عنها ابنته عبر فيس بوك قائلة: «بفضل الله وكرمه وبفضل دعواتكم الصادقة، تم خروج بابا عنتر هلال من المستشفى، وهو الآن في المنزل للتعافي، الحمدلله مازالت الزيارات ممنوعة لتفادي أي عدوى، حتى إتمام الشفاء بإذن الله، فضلًا استمروا في الدعوات بالشفاء العاجل».