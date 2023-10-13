أزهري: كي تصبح من أولياء الله اقتنع برزقك ولا تنظر لما في أيدي الناس

قال الدكتور يسري جبر، العالم بالأزهر الشريف، إنَّ الفهم عن الله يكون بألا تعترض على تقدير الله وتدبيره وإدارته للكون وتقنع برزقك ولا تعترض على رزق غيرك ولا تنظر لما في أيدي الناس، بل تكتفي فيما أعطاك وتزهد في الدنيا.

أولياء الله المتفقهين

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لكي تصبح من أولياء الله المتفقهين، بأن يجمع الله – عز وجل – لك الفهم عنه وفهم أحكامه، ومن جمعهما له أراد الله به خيراً عميماً.

صفات الولي ومن هو؟

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ أولياء الله اختارهم الله – عز وجل – من خلقه، فاختاروه على خلقه وعلى ما سواه، فهم به وله، بلا مثنوية ولا التفات، أي «معندوش مثنوية.. معندوش حاجتين.. عايز ربنا وحاجه معاه لا، مش عايز إلا حاجه واحدة: ربه»، حتى «لا تنس نصيبك من الدنيا» اطمأن في سعيه إلى أنَّ: «الأرزاق مقسومة»، فلم يحمل همها، «الدنيا سايبها لأن الله – عز وجل – ضمنها لعباده».