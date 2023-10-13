إقبال كبير على التبرع بالدم في الزقازيق ومنيا القمح لدعم الشعب الفلسطيني

شهدت مدينتا الزقازيق ومنيا القمح انطلاق فعاليات حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني وذلك ظهر اليوم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تزامناً مع إرسال التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

توفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فاعليات حملة التبرع بالدم تم تنظيمها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة صناع الحياة حيث تواجد في الحملة فرق طبية ومجموعات من الشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين المتبرعين بالدم ، لتوفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى وذلك تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.

اقبال كبير من المواطنين للتبرع بالدم

أشار إلى المحافظ أن حملة التبرع بالدم شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين اليوم وذلك عقب صلاة الجمعة بمحيط مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وكذا بميدان الشهيد المنسي بمدينة منيا القمح والمستمرة إلى الساعة 6 مساء وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر أن أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أطلقوا اليوم حملات موسعة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوي حياة» بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، تضامناً مع أهالينا الفلسطينيين.