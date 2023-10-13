أسعار الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الجمعة، استقراراً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2335 جنيهًا دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2669 جنيهًا خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2446 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الاأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة ، حيث سجل نحو 2335 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2001 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1557 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18680 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1913 دولارا.