نواب التنسيقية يشاركون في حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم لأهالي غزة

شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني في منطقة المعادي، من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن الحملة الشعبية الموسعة التي انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في عدد من محافظات الجمهورية.

نواب التنسيقية يشاركون في حملات التبرع بالدم

وشارك في الحملة النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، والنائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

التحالف الوطني يطلق حملات للتبرع بالدم

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قد أطلق اليوم الجمعة الحملة الشعبية للتبرع بالدم في عدد من المحافظات، وذلك لإنقاذ حياة الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلى على قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.