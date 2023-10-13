أحمد جلال لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: يجب عمل برنامج اقتصادي متكامل

أكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه لا يتوانى عن تقديم ما يخدم الصالح العام، معبراً عن رغبته الصادقة في النهوض بالبلاد إلى الأمام، مشيرا إلى أن هناك ثلاث محاور أساسية لابد من الانتباه إليها في الأزمة الاقتصادية وهي التضخم والدين العام والموازنة لأنهم ركائز النمو الاقتصادي.

الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة

وأكد الدكتور أحمد جلال، أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولن تنتهي وليس في مصر فقط بل في أقوى الاقتصاديات أيضاً، وأن ما حدث كان ضرورياً ومناسباً في حينه، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة لطرح تصور مختلف للسياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة عما كانت عليه في السابق.

عمل برنامج اقتصادي متكامل

وأضاف الدكتور أحمد جلال خلال لقائه مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة اليوم الجمعة، أن هناك ضرورة لعمل برنامج اقتصادي متكامل، يركز على التوازن الكلي، وتشجيع نمو يحقق العدالة الاجتماعية، مستهدفا في ذلك عمل مبادرات لكل العاملين في الخارج و التصدير والسياحة باعتبارها إحدى وسائل تخفيف الضغط على العملة المصرية، وغيرها من المقترحات والأفكار ذات الأهمية.