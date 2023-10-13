هل يجوز مد فترة تقديم طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية؟.. قانوني يُجيب

أجاب الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على التساؤل الخاص بـ «هل يجوز مد فترة تقديم طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية؟»، موضحاً أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأعلنت التفاصيل الكاملة لانتخابات الرئاسة 2024، وتقرر خلالها فتح باب التقديم لتلقي طلبات الترشح للرئاسة اعتباراً من يوم 5 أكتوبر الجاري حتى 14 من نفس الشهر.

انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية غدا

ومن المقرر أن تنتهي فترة تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، غداً السبت، لتبدأ بعدها مرحلة إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح للرئاسة وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم وذلك يوم الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور مصطفى السعداوي لـ «الوطن»: «في تقديري لا يجوز مد هذه الفترة وإن كان في القانون ما لا يمنع الهيئة من المد، لكن لا يمكن مد هذه الفترة نظراً لأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وكذلك الإجراءات اللاحقة لعملية تلقي طلبات الترشح، وهي كلها إجراءات قانونية مُحددة وفق جدول زمني واطلع عليه كل من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية».

وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا، أنه من غير المتصور أن تمد الهيئة الوطنية للانتخابات فترة تلقي طلبات الترشح، واصفاً المدة التي حددتها من قبل بأنها كافية تماماً للتقديم.