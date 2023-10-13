بشرى سارة.. 6 سلع أساسية تراجعت أسعارها اليوم في الأسواق المحلية

تراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية اليوم في مصر بشكل ملحوظ، منها السكر والمكرونة المعبأة والبطاطس والفول المعبأ واللحوم الطازجة والبيض، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر

وأوضحت البوابة، أن أسعار السكر شهدت اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، تراجعا، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 33.74 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

وأوضحت البوابة، أن أسعار المكرونة المعبأة شهدت اليوم الجمعة، تراجعا بشكل طفيف، إذ انخفض السعر بنحو 3.7% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 22.41 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار البطاطس

وأوضحت البوابة، أن أسعار البطاطس شهدت اليوم الجمعة، تراجعا بشكل طفيف، حيث انخفض السعر بنحو 7.38% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 14 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار البيض

وبحسب البوابة فإن أسعار البيض بأنواعة المختلفة تراجعت اليوم هي الأخرى، بانخفاض يقدر بنحو 2%، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 137.27 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيض الأحمر نحو 139.67 جنيه للطبق، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 147.83 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم الطازجة

كما انخفضت أسعار اللحوم الطازجة اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 337.7 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 348.34 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير، نحو 274.42 جنيها، كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم، نحو 280.53 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم، نحو 267.2 جنيها.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وبحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الفول المعبأ شهدت تراجعا طفيفا هي الأخرى بنحو 3.25% تقريباً، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 38.47 جنيه.