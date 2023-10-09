«المواد الغذائية»: الشركات المنتجة بدأت تخفيض الأسعار تطبيقا للقرار الحكومي

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية السابق، إن بعض الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان، مؤكداً أنه من المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا.

تأثير انخفاض أسعار السلع

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية في تصريحات صحفية اليوم، أن السلع التي تم تخفيضها سلع حيوية يتم استهلاكها بشكل يومي، ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع، وأن يكون فيها انخفاضات على المستوى القريب.

وأشار المنوفي إلى أن سيكون هناك إتاحة كبيرة من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد، وستكون في مختلف أنحاء، ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط.

قرارات رئيس الوزراء بخفض أسعار المنتجات

جاء ذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ25% وهي سلع «السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.