أماكن وأسعار بيع السلع ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار.. السكر بـ28 جنيها

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن أماكن بيع السلع الأساسية ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى ثمن السلع الغذائية بعد التخفيض، إذ من المقرر أن تبدأ غداً السبت بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25% على 7 سلع أساسية وهي السكر، والزيت الخليط، والمكرونة، والعدس، واللبن، والجبنة البيضاء، والفول.

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار

قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة يبدأ تطبيقها غداً السبت في كافة ربوع مصر، داخل السلاسل والمحلات التجارية بشكل عام دون وجود أماكن مخصصة لها حتى الآن، لكي يستفيد منها جميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار السلع في المبادرة

وأوضح «كاسب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخصومات على أسعار السلع الأساسية تصل إلى 25%، فمن المقرر أن ينخفض سعر السكر المعبأ من 35 جنيها إلى 28 جنيها للكيلو بتخفيض يقدر بـ7 جنيهات، كما أنه من المتوقع أن يتراجع سعر لتر الزيت من 50 جنيها إلى ما بين 35 و38 جنيها للتر، كما أن سعر بيع الأرز ما بين 25 إلى 30 جنيها للكيلو، كما أنه من المقرر أن تنخفض أسعار الألبان والجبن بنحو 20%.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إلى أنه كلما ازداد العرض كلما انخفض السعر، كما أن الدولة والتجار يعملون على مساعدة المواطنين، موجهًا النصيحة للمواطنين بشراء احتياجاتهم الشهرية فقط من السلع والمواد الغذائية.