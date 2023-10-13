«إكسترا نيوز» توضح حصيلة حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم لأهالي غزة

ذكرت قناة «إكسترا نيوز»، أن حملة التبرع بالدم، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، في جميع المحافظات، نتج عنها تجميع 40 كيسًا بمحافظة المنوفية، والفيوم 33 كيسا، والغربية 83 كيسًا، وطنطا 43 كيسًا، والمحلة الكبرى 40 كيسًا من الدم.

ويذكر أن المعدل اليومي للتبرع بالدم لوزارة الصحة والسكان، في اليوم الكامل، كان يعادل 40 كيسًا، الأمر الذي يجعل الحملة من أكبر حملات التبرع بالدم التي شهدتها مصر.

وقد نقلت قناة «إكسترا نيوز»، بثًا مباشرًا من مختلف محافظات مصر، التي تشهد أكبر حملة للتبرع بالدم، دعمًا للشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة.