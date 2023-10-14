الإسكان: غدا بدء طرح وحدات الإسكان المتميز وجنة وسكن مصر في 5 مدن

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية غدا الأحد الموافق 15 أكتوبر بمشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، في 5 مدن «ملوي الجديدة، غرب قنا، ناصر غرب أسيوط، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة».

وكشفت أن الحجز الفوري يكون من خلال من خلال جهاز كل مدنية من المدن المذكورة أعلاه، بأنظمة سداد سهلة وميسرة.

أعداد الوحدات المطروحة

واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس أمين غنيم، أعداد الوحدات السكنية المطروحة في كل مدينة، وهي:

- طرح 148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

- طرح 144 وحدة بمدينة غرب قنا.

- طرح 192 وحدة بمدينة ناصر غرب أسيوط.

- 288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة.

- 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة.

موعد حجز كراسة الشروط وموقف حجز أكثر من شخص على نفس الوحدة

وذكر «غنيم»، أن كراسات الشروط ستكون متاحة اعتبارا من الأحد 15 أكتوبر، في جهاز مدينة كل مدينة، مشيرا إلى أنه في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن ذلك يأتي في إطار موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات «الإسكان المتميز، سكن مصر، جنة) بمدن «ملوي الجديدة، ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، رشيد الجديدة، المنصورة الجديدة» للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.