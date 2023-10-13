ضبط 32 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بحملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية للوصول إلى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، وجرى ضبط 32 مخالفة متنوعة وإنذار في مجال المخابز والأسواق.

حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار دايرة في بيان له أنه جرى عمل حملات تموينية من خلال المرور على مراكز وقرى مدن منية النصر، بندر المنصورة، اجا ، شربين، بندر ميت غمر، نبروه.

وأكد دايرة قيام الحملات بتحرير عدد 14 مخالفة كالآتي:

- 10 مخالفات نقص وزن مابين 8-19

- 1 مخالفة تصرف في دقيق بقيمة 6 شيكارة

- 1 مخالفة تجميع دقيق بقيمة 4 شيكارة

- 2 مخالفة انتهاء من الإنتاج.

- تم تحرير عدد 5 انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود قائمة بيانات .

وفي المرور على الاسواق قامت الحملات بتحرير عدد 13 محضر:

- عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار .

- عدد 1 محضر بيع بازيد من السعر الرسمى سجائر

- عدد 2 محضر تجميع سلع مدعمة بغرض بيعها في السوق السوداء .

- عدد 5 محاضر ذبح خارج السلخانة .

وتم ضبط 1460 علبة سجائر و100 كجم لحم بلدى، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.