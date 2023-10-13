حلقة جديدة من برنامج «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني.. بث مباشر

يقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، عبر قناة «ON Time Sports»؛ لمشروع اكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم، الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كابيتانو مصر

برنامج « كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، يذاع على شاشة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة «On Time Sports».