زيزو يكشف عن مفاجأة في «كابيتانو مصر»: لعبت «ليبرو» لـ3 مواسم «فيديو»

ظهر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد سيد زيزو، في الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، اليوم الجمعة.

كواليس أهداف زيزو التاريخية

ونقل زيزو خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من «كابيتانو مصر»، وحكى خلال حلقة اليوم، كواليس تسجيل أهدافه التاريخية مع الزمالك والمنتخب المصري، وتفاصيل رحلته الكروية.

وكشف زيزو خلال الحلقة عن مفاجأة وهي أنه لعب 3 سنوات في مركز الليبرو، بناء على طلب من مدربه، الذي رأى أنه يحتاجه في هذا المركز خلال مشواره في البرتغال.

لعبت في مركز الليبرو 3 مواسم

وأوضح زيزو: «لعبت في مركز الليبرو 3 مواسم بناء على طلب أحد المدربين، واستفدت من هذه الفترة في تطوير الجانب الدفاعي لديّ وأصبحت أجيد المهام الدفاعية».

وقال زيزو: «على اللاعبين تنفيذ ما يطلبه المدرب، فالمدرب قد تكون له رؤية تغير من مسيرتك للأفضل، ولعبت في 8 مراكز في الملعب».

برنامج «كابيتانو مصر» يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة ON، والساعة 10 مساء على قناة ON time sports.