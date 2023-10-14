إنجازات 10 سنوات.. 96 مشروعا خدميا في «صفط راشين» ببني سويف

يشهد مجلس قروي صفط راشين بمركز ببا جنوبي محافظة بني سويف، الذي يضم عددًا من القرى التابعة، مشروعات تتم على قدم وساق في كل أنحاء القرية والقرى المجاورة، بعضها انتهى والباقي شارف على الانتهاء، وبدأ أهالي القرية يشعرون بحجم الإنجاز الذي تم أمام أعينهم.

أهم مشروعات «حياة كريمة» في قرية صفط راشين

أدرجت قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، ضمن 66 قرية على مستوى المحافظة، حيث استهدفت المبادرة تغيير حياة القرية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي وصلت إلى 96 مشروعًا خلال السنوات العشر الأخيرة، بمجلس قروي صفط راشين وتوابعها حيث تضم قرى: فزارة، أبو شربان، بني مؤمنة، منشأة أبو دخان، بني هاشم، إضافة إلى القرية الأم صفط راشين، والذي يصل عدد سكانهم إلى 63 ألف مواطن.

مشروعات «حياة كريمة» في قرية صفط راشين

وضمت مشروعات حياة كريمة في قرية صفط راشين عددا من المشروعات بينها:

1 ــ مجمع خدمي يضم: «مركز تكنولوجي، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، وحدة محلية، ومكتب شهر عقاري».

2 ــ مجمع زراعي ويضم: جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، بالإضافة إلى مكتب إرشاد زراعي.

3 ــ مجمع خدمي يضم: «مركز تكنولوجي، مكتب بريد، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، وحدة محلية، ومكتب شهر عقاري».

4ــ مركز طبي «مركز طب الأسرة».

5 ــ وحدة إسعاف.

6 ــ توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات.

7 ـ وحدة إطفاء.

8 ــ صرف صحي

وذلك بالإضافة إلى عددًا من المشروعات الخدمية الأخرى في تلك القرى بينها تطوير وإحلال وتجديد مدارس وإنشاء مدارس جديدة.