مشهد يسحر العيون.. آلاف السياح يتوافدون على شواطئ مرسى علم (صور)

شهدت شواطئ مرسى علم توافد آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاستمتاع بجمال الشواطئ التي صُنفت ضمن الأجمل في العالم، طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي.

وجذب مشهد غروب الشمس عدد كبير من السياح لرؤية أشعة الشمس الذهبية، وهي تودع مياه البحر في مشهد يسحر العيون.

غروب الشمس يجذب السياح على شواطئ مرسى علم

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن مشهد غروب الشمس جذب السياح على شواطئ مرسى علم الجميلة، حيث عبر السياح عن سعادتهم إذ يحرصون على قضاء إجازتهم على شواطئ مرسى علم لشحن الطاقة الإيجابية، وشعورهم بالسعادة والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن شواطئ مرسى علم تستقطب آلاف السياح الأجانب، يأتي ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه الفنادق خلال الأسبوع الجاري، 135 رحلة طيران قادمة من 11 دولة أوروبية تقل 27 ألفا سائح من جنسيات مختلفة.

شواطئ مرسى علم الأفضل في العالم

وأضاف الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن مرسى علم تمتلك شواطئ هي الأفضل في العالم طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي، الذي اختار شاطئ «شرم اللولي» بمرسى علم، ضمن قائمة أفضل 10 شواطئ في العالم.

كما تضم مرسى علم عددا من الشواطئ، التي لٌقبت مالديف مصر لمياهها الفيروزية ورمالها الناعمة، مثل شواطئ القلعان، ومرسى مبارك، وأبو دباب والنيزك.