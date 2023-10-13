6 معلومات عن الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية.. مهداه لسيد درويش

ينطلق في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، حفلات ومؤتمر مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، والذي سيقام على عدد كبير من المسارح بثلاثة محافظات مصر.

أبرز المعلومات عن الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقي العربية

ترصد الوطن 6 معلومات عن الدورة

- دورة هذا العام مهداه لاسم خالد الذكر سيد درويش احتفالا بمئويته.

- تتواصل الفعاليات على مدار 14 يوم اعتباراً من 20 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023 . -تنطلق أنشطة المهرجان والمؤتمر بفعاليات تبدأ يوم الجمعة 20 أكتوبر علي المسرح الصغير حيث تنظم دار الاوبرا حفل استقبال للمشاركين في المؤتمر العلمي والباحثين الضيوف ومقرري الجلسات العلمية.

- تنطلق جلسات المؤتمر العلمى فى العاشرة صباح السبت 21 اكتوبر وتتواصل يوميا حتى الاربعاء 25 اكتوبر على المسرح الصغير.

-تشمل هذه الدورة فعاليات استثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية حيث تنظم دار الاوبرا احتفالية تبدا الخامسة مساء السبت 21 أكتوبرو تنطلق من ساحة الاوبرا وتمتد الى مبنى المعهد ويليها عرض التجربة الفنية نزهة النفوس للفنانة نانسي منير وتتضمن استعراض لفن الغناء في القرن العشرين بالأصوات الأصلية بمصاحبة الاوركسترا في السابعة مساء .

- في إطار الاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش يتم تقديم الاوبريت النادر «البروكة» في السابعة مساء الاول من نوفمبر على المسرح الكبير من إخراج مهدي السيد.

- يشارك فى فعاليات المهرجان (الحفلات الفنية والمؤتمر العلمي) 18 دولة عربية واجنبية هى مصر ، ألمانيا ، المغرب ، ليبيا ، الأردن ، العراق ، البحرين ، الكويت ، عمان ، فلسطين ، السودان ، تونس ، أمريكا ، السعودية ، سوريا ، لبنان ,الجزائر, الامارات.