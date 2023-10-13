تركيا تعلن رفضها لتهجير الفلسطينيين: «غير مقبول على الإطلاق»

أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها التام لمطالبات قوات الاحتلال لمواطني غزة بالانتقال لجنوب غزة.

الانسحان إلى جنوب غزة أمر غير مقبول على الإطلاق

وجاء في بيان الخارجية التركية الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن إعلان الجيش الإسرائيلي أن السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في شمال غزة ينبغي أن ينسحبوا إلى جنوب غزة في غضون 24 ساعة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن التهجير القسري لسكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، الذين تعرضوا للقصف العشوائي لعدة أيام وحرموا من الكهرباء والماء والغذاء بشكل جماعي في منطقة محدودة للغاية، هو انتهاك واضح للقانون الدولي ولا مكان له في الإنسانية.

نتوقع أن توقف إسرائيل فورا أعمالها الوحشية والشاملة ضد السكان المدنيين في غزة

وتابع البيان: «نتوقع من إسرائيل أن تتراجع فورا عن هذا الخطأ الوخيم، وأن توقف فورا أعمالها الوحشية والشاملة ضد السكان المدنيين في غزة».

وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها الشامل على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة وقارب عدد الشهداء للوصول لـ2000 شخص بينما أوشك على المصابين على الوصول لـ10 آلاف شخص مع قطع الكهرباء والمياة عن القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.