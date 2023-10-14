ضبط نحو 240 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن شن المديرية حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، تمكنت من تحرير نحو 240 مخالفة تموينية.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار دايرة، إلى أن الحملات التموينية جاءت بتعليمات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه جرى تحرير العديد من المحاضر على مدار الأسبوع وجاءت كالآتي:

- ضبط العديد من الحملات التموينية يوم الجمعة وتحرير 32 مخالفة.

- تحرير 34 مخالفة علي الأسواق والمخابز بالدقهلية يوم الخميس.

- تحرير 54 مخالفة يوم الأربعاء.

- تحرير 49 مخالفة تموينية يوم الثلاثاء.

- تحرير 36 مخالفة مرورية يوم الاثنين.

- تحرير 26 مخالفة يوم الأحد.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار الحملات من أجل ضبط الأسواق والحفاظ على سلامة المواطنين.