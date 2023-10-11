ضبط 54 مخالفة للمخابز والمحال في حملات تموينية بالدقهلية

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، حيث تمكنت من تحرير 54 مخالفة متنوعة وإنذارا.

حملات مرورية مفاجئة في الدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان له، إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، حيث تم المرور على قرى مدن ميت سلسيل، ومنية النصر، وجمصة، والمنصورة، ونبروة، وبندر المنصورة، وبني عبيد، ودكرنس، وتم تحرير 13 مخالفة للمخابز.

وفي الأسواق قامت الحملات بتحرير 35 محضرا، منها 15 لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 لعدم وجود شهادة صحية، ومحضر تجميع سلع مدعمة، و14 محضر ذبح خارج السلخانة.

وأكدت مديرية التموين، تغيير نظام الرقابة على المخابز بما يتوافق مع الصالح العام للمواطن والدولة، وذلك في تجربة فريدة للتأكد من توافر الدعم للمواطنين والحفاظ عليه من التصرف بشكل غير قانوني.