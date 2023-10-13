فوز علي توفيق بمنصب نقيب الأطباء في الدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة للانتخابات المؤشرات الأولية في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية، التي تمت داخل استاد المنصورة الرياضي عن تقدم الدكتور علي توفيق نقيبا لأطباء الدقهلية.

الدكتور علي توفيق نقيبا لأطباء الدقهلية

وأعلنت اللجنة القضائية النتيجة الأولية في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية، عن فوز الدكتور علي توفيق بـ 899 صوت نقيبا لأطباء الدقهلية، والدكتور يحيى الجوهري 633 صوتا والدكتور أسامة الشحات 513 صوتا والدكتور سمير عطية والدكتورة دعاء زكريا، كما أكدت اللجنة المشرفة كمؤشرات أولية بنجاح الدكتورة عبير عبد القادر فوق 15 عاما، والدكتور محمد جاب الله فوق 15 عاما ومازال الفرز مستمرا.

21 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية

وبلغ إجمالي عدد الناخبين في انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية 21 ألفا و565 ناخبا، يتضمن المسدد للاشتراك والصالح للتصويت الذي يبلغ عددهم 10 آلاف و443 ناخبا، بجانب الأطباء بالمعاشات، في 6 لجان، 5 لجان للمقيدين بالجداول الانتخابية ولجنة للوافدين وغير المدرجين من الأطباء، ويحق للأطباء ممن لم يسددوا اشتراكات النقابة، دفعها على مدار اليوم، والمشاركة في الانتخابات، ويخوض في الانتخابات 4 قوائم وتشير المؤشرات