حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستعرض مجهوداتها خلال أسبوع (فيديو)

استعرضت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جميع فعاليات الأسبوع الأول لها في فيديو نشرته عبر الصفحة الرسمية للحملة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأوضحت خلاله العديد من اللقاءات التي قام بها المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، في مقر الحملة الرئيسي بمحافظة القاهرة.

واستقبلت الحملة خلال الأسبوع الأول 538 شخصًا ممثلين عن 44 جهة مختلفة، تتنوع بين أحزاب ونقابات واتحادات وكيانات ششابية، ونشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قائلة: «أنهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أسبوعها الأول باستقبال 538 شخصًا ممثلين عن 44 جهة مختلفة بين أحزاب ونقابات واتحادات وكيانات شبابية.. ونعبر عن سعادتنا البالغة بنجاح هذه اللقاءات ومشاركة رؤيتنا وتطلعاتنا سويًا وكانت فرصة عظيمة للتواصل المباشر وتبادل الأفكار والتحفيز لبناء مصر قوية ومزدهرة».

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستعرض لقاءات الأسبوع الأول

وخلال فيديو مدته 6 دقائق و18 ثانية، استعرضت الحملة مشاهد من استقبال الأحزاب والنقابات والاتحادات، وما قامت به الحملة من مجهودات في الأسبوع الأول، وبعض مشاهد لحديث المستشار محمود فوزي، واختتم الفيديو بحديث المستشار وهو يقول: «لم يشهد الشباب تمكنيًا في أي عصر زي هذا العصر، القادم أفضل».