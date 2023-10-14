أحمد فوزي نقيبا لأطباء سوهاج في انتخابات التجديد النصفي

أعلنت نقابة أطباء سوهاج، فوز الدكتور أحمد فوزي قاسم، بمقعد نقيب أطباء سوهاج، بينما فاز بمقعد فوق السن الدكتور محمد أنور مغيزل، وبمقعدي تحت السن الدكتور محمد الشندويلي والدكتور أحمد شكري، حيث تضم الجمعية العمومية لأطباء سوهاج 6 آلاف طبيب.

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة سوهاج اليوم، إقبالا كبيرا من الأطباء على التصويت لاختيار نقيب الأطباء والنقيب العام، والأعضاء فوق السن، وتحت السن.

لجان انتخاب نادي أطباء سوهاج

وجرت انتخابات نقابة أطباء سوهاج بلجنتي انتخاب في نادي الأطباء بحي شرق سوهاج بمدينة ناصر، برئاسة المستشار عمرو صبري، والمستشار بهاء الدين الشاذلي.

وكان يتنافس على مقعد نقيب أطباء سوهاج 3 مرشحين هم الدكتور أحمد فوزي قاسم، والدكتور مصطفي محمد مصطفى علي، والدكتور هشام فواز.

مقاعد فوق السن وتحت السن لأطباء سوهاج

وعلى مقاعد أعضاء مجلس نقابة الأطباء تحت السن 4 مرشحين، هم الدكتور أحمد شكري طه، والدكتور أيمن عبد المطلب، والدكتور محمد الشندويلي، وهند البلك.

وعلى مقاعد فوق السن 4 مرشحين، هم الدكتور إسحق إبراهيم خليل، والدكتور محمد أنور مغيزل، والدكتور هشام فواز.