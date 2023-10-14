غلق 31 منشأة صحية خاصة في حملة مكبرة للعلاج الحر بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على عدد 239 منشأة طبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

الإشراف على الحملة

وأكدت مديرية الصحة، أن الحملة كانت بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة، وأسفر عن تواجد عدد 89 منشأة مطابقة و73 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة.

حملات مكثفة على المنشآت الصحية في المنوفية

كما شهدت الحملة، غلق عدد 31 منشأة واستصدار قرار غلق لعدد31 منشأة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 37 منشأة، وعدد 5 منشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص وعدد 45 منشأة غير مرخصة، ولم تسجل مخالفات عمالة غير المؤهلة.

وقامت إدارة العلاج الحر، بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقا لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضا التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة في المنشآت الصحية

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد، بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مثمنا دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.