محافظ المنوفية يوجه برفع كفاءة الخدمات العامة والتموينية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (2) لدور الانعقاد الثاني والثلاثين لسنة 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن جاهزية وفاعلية كل المعدات الهندسية والأجهزة المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية، ورئيس شركة المياه والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة بالمحافظة، لسرعة الانتهاء من حصر كل المعدات الهندسية والفنية ومحطات المياه، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، والتعامل اللحظي في أوقات الأزمات.

توجيهات عاجلة من «أبو ليمون» لقيادات المحافظة

كما أشار أبو ليمون، إلى ضرورة التنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، مؤكدًا اهتمامه بهذا الملف، ووضعه علي رأس أولوياته منذ قدومه للمحافظة، من خلال تكليف نائبًا مختصًا لرئيس المدينة بشئون الحملة الميكانيكية لرفع كفاءتها.

حضر المجلس محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري مديريات الخدمات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون القانونية والأزمات والتحول الرقمي.

بدأ الاجتماع بتشديد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار والتأكد من جاهزية وصلاحية الأجهزة والمعدات الفنية للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه، فضلًا عن الاستمرار في تطهير مصارف مياه الأمطار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء، لمراجعة أعمدة الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة، وإزالة الوصلات العشوائية غير المؤمنة، وإصلاح كل الأعطال حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة المنوفية

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية، شدد المحافظ على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، وعرض تقرير دوري بالموقف مع تشديد الرّقابة على الأسواق للسيطرة على الأسعار، وضبط السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع الصحة ومباحث التموين.

وانطلاقًا من حرص محافظ المنوفية على انتظام العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية باستمرار المرور الدوري على مدار الساعة لمتابعة سير المنظومة والتأكد من تسليم الكتب الدراسية، مشيرًا إلى استمرار أداء اللجان المشكلة في المرور علي الإدارات التعليمية وكافة المدارس بنطاق المحافظة للتأكد من تفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل المدارس والالتزام بأحكام قانون التعليم.