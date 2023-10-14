طقس مدن القناة اليوم.. فرص كبيرة لسقوط أمطار ورفع حالة الطوارئ

تتعرض مدن منطقة القناة اليوم السبت لأمطار شديدة على كافة الأنحاء، بنسب تتجاوز 60% بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المحافظات وخاصة في المنطقة الشمالية الغربية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم السبت، في بيان رسمي، وتضمن هطول أمطار بنسب متفاوتة على معظم مدن منطقة القناة ووسط سيناء، مع رياح شديدة وشبورة علي الطرق السريعة والصحراوية.

أمطار تضرب مدن القناة اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار اليوم السبت بنسب من 50% إلى 60% على مدن القناة والتي تشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد، فيما تنتشر الشبورة حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، أن درجات الحرارة في بورسعيد سجلت اليوم 27 درجة للعظمي و22 درجة للصغرى فيما سجلت محافظة الإسماعيلية 30 درجة للعظمي و20 درجة للصغرى، فيما سجلت محافظة السويس 30 درجة للعظمي و20 درجة للصغرى في انخفاض درجتين عن الأسبوع الماضي.

تحذيرات من طقس غد في مدن القناة

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة عن رفع حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة، مطالبة المواطنين بضرورة الحذر حال سقوط أمطار وتقليل سرعة السيارات بحد أقصى 60 كيلو في الساعة على الطرق السريعة والصحراوية، وتجنب وقوف المواطنين أو السيارات أسفل اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة بسبب نشاط الرياح.

كما ناشدت الشبكة المواطنين تجنب ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار أو التواجد بالقرب منها لتجنب الصعق بالكهرباء والإبلاغ الفوري على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ وأرقام النجدة، حال وقوع أي طارئ لسرعة التدخل العاجل.