قصور الثقافة تنظم دورة الدراسات السينمائية الحرة.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة قصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تفاصيل دورة الدراسات السينمائية الحرة، والتي يقدمها نخبة من المتخصصين في مختلف مجالات السينما، ابتداء من السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج والديكور، وتقام الدروة تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بقصور الثقافة.

موعد دورة الدراسات السينمائية

وبحسب الإدارة المركزية للشؤون الفنية، يقيم قصر السينما دورة الدراسات السينمائية الحرة في السيناريو والتصوير والمونتاج والإخراج والديكور اعتبارا من الأحد 29 أكتوبر الجاري.

قيمة الاشتراك في دورة الدراسات السينمائية

وسيتم استلام الاشتراكات اعتبارا من الأحد الموافق 15 أكتوبر، وقيمتها 1500 جنيه للطالب، يدفع منها 500 جنيه مقدما عند التقديم، والباقي في بداية الشهر الثاني والثالث من الدراسة.

ويحاضر في الدورة نخبة من السينمائيين المتخصصين، مثل الدكتور أشرف محمد، ومختار يونس، والدكتور مروة عزب، والدكتور ضياء الدين جابر، والدكتور حسين بكر، والدكتور يسري المناديلي، والمخرج فخر الدين نجيدة، والمونتير حسام المحفوظي، ومدير التصوير زايد نايف، والمخرج أشرف فايق، والمخرج عادل عوض، والسيناريست عصام حلمي.