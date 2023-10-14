نتائج انتخابات الأطباء بـ11 محافظة.. بينهم طبيبة في مقعد النقيب

أعلنت نقابات الأطباء الفرعية بالمحافظات، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لاختيار الجمعية العمومية والنقيب العام ونقيب المحافظة وأعضاء مجلس النقابة الفرعي تحت وفوق سن 15 عاما.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء بالمحافظات

وتنشر «الوطن» نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في 11 محافظة، وفقا لبيانات النقابات الفرعية.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في سوهاج

أعلنت نقابة أطباء سوهاج الفرعية فوز الدكتور أحمد فوزي بمقعد النقيب، والدكتور محمد أنور مغيزل بمقعد تحت السن، والدكتور محمد الشندويلي والدكتور أحمد شكري بمقعدي تحت السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في بني سويف

فازت قائمة «البناء» بجميع مقاعد مجلس نقابة أطباء بني سويف، حيث فاز بمقعد النقيب الدكتور عماد البنا، والدكتور أيمن عبد الباسط والدكتور صفوت عبدالغفار، بمقعدي فوق السن، بمقعدي تحت السن الدكتور عمرو نادي والدكتور أيمن هنداوي.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الإسماعيلية

أعلنت نقابة الأطباء في الإسماعيلية فوز الدكتورة جميلة نصر بنقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتور سعيد الشربيني والدكتور عمرو حسونة بمقعدي فوق السن، والدكتور أحمد نادر والدكتور لؤي سالم بمقعدي تحت السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في دمياط

أعلن الدكتور هلال محمد هلال وكيل مجلس نقابة الأطباء بدمياط ورئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابة، فوز الدكتور أحمد البلتاجي بمقعد النقيب، والدكتور وليد أبو الخير، والدكتور خالد بصل، والدكتور محمود مشعل، والدكتور كمال سلامة بعضوية النقابة تحت السن وفوق السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الإسكندرية

أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية، فوز الدكتور عبدالمنعم فوزي بمقعد نقيب أطباء الإسكندرية، و الدكتورة دعاء جنينة والدكتور أحمد صبري، بمقعدي فوق السن و الدكتور محمد حسن والدكتورة أسماء خليفة بمقعدي تحت السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في بورسعيد

حصل على مقعد النقيب بمحافظة بورسعيد الدكتور حلمي العفني، مدير الصحة السابق، والدكتور محمد إبراهيم بمقعد فوق السن، والدكتور محمد أحمد صبح مقعد تحت السن بالتزكية.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في الدقهلية

فاز الدكتور علي توفيق بمقعد نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة عبير عبد القادر بمقعد فوق السن، والدكتور محمد جاب الله تحت السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في القليوبية

فازت قائمة «المستقبل» في انتخابات القليوبية، حيث حصل الدكتور حمدي الجزار على مقعد النقيب، والدكتور أحمد سعيد والدكتور محمد عجلان حصلا على مقعدي فوق 15 سنة، والدكتور هشام سعيد والدكتور يسري زكريا في مقعدي تحت 15 سنة، والدكتور أحمد مبروك عن منطقة وسط الدلتا.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية، فوز الدكتور أحمد القرش بمقعد نقيب الأطباء، وحصل الدكتور أحمد ولاش والدكتور عباس العناني على مقعدي فوق السن، وبمقعدي تحت السن الدكتور محمد السنباوي والدكتور محمد الشافعي.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في المنيا

فاز الدكتور طارق خالد فتح الباب بمنصب نقيب أطباء المنيا، والدكتور ياسر الحسيني فتحي مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا بمقعد تحت السن.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في السويس

حسم الدكتور تامر البوهي مقعد نقيب الأطباء بالسويس لصالحه، والدكتور أحمد عبدالفتاح والدكتور عمرو فرج حصلا على مقعدي فوق السن، بينما مقعدي تحت السن للدكتور أحمد عبدالفتاح والدكتور محمود حلمي بالتزكية.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، فاز بمنصب نقيب الأطباء الدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، بينما فاز بالمقعد النقابي للعضوية فوق السن، كل من الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، حيث حصلوا على ثقة الأعضاء، كما فاز بمقاعد تحت السن كل من الدكتور محمد فكري، والدكتور محمود زيدان.