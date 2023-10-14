فوز قائمة «البناء» في انتخابات نقابة الأطباء ببني سويف.. عماد البنا نقيبا

أسفرت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببني سويف، عن فوز قائمة «البناء» بجميع مقاعد مجلس النقابة، حيث فاز الدكتور عماد البنا، بمنصب نقيب الأطباء، والدكتور أيمن عبد الباسط والدكتور صفوت عبدالغفار، بمقعدي فوق السن، والدكتور عمرو نادي والدكتور أيمن هنداوي، بمقعدي تحت السن.

إقبال متوسط في انتخابات نقابة الأطباء ببني سويف

وشهدت الانتخابات، التي أجريت الجمعة، حضورًا متوسطا من جانب الأطباء ممن لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم بمقر الانتخابات بنادي اطباء بني سويف، بكورنيش النيل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمد سمير قنديل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف.

18 مرشحًا في انتخابات نقابة الأطباء ببني سويف

وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة قوية بين 18 مرشحا، منهم 3 على منصب النقيب و9 على مقعدي فوق السن و6 على مقعدي تحت السن، أبرزهم قائمتي «الاتحاد» و«البناء» حيث تكونت القائمة الأولى «الاتحاد» من النقيب الحالي الدكتور مصطفى هارون، رئيس قسم الحروق بمستشفى بني سويف، والدكتور حمادة عشري، والدكتور ماهر فوزي محمود «فوق السن» والدكتور رمضان ربيع البكري، والدكتور محمد أحمد جودة «تحت السن».

فوز قائمة البناء في انتخابات نقابة الأطباء في بني سويف

وتكونت القائمة الثانية «البناء» من الدكتور عماد البنا، رئيس قسم العظام بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، مدير مستشفى بني سويف الجامعي سابقا «على مقعد النقيب» والدكتور أيمن عبد الباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار «فوق السن» والدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادي «تحت السن».

إعلان نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في بني سويف

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد سمير قنديل، عن نتيجة فرز أصوات الناخبين من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والتي أسفرت عن حصول الدكتور عماد البنا، على (740) صوتا مقابل (170) صوتا لمنافسه الدكتور مصطفى هارون، وفاز بمقعدي فوق السن الدكتور أيمن عبد الباسط (521) صوتا، والدكتور صفوت عبدالغفار (513) صوتا، وفاز بمقعدي تحت السن الدكتور عمرو نادي (701) صوت، والدكتور أيمن هنداوي (621) صوتا.