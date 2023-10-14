طرح محال وصيدليات للبيع في مدينتي العبور وطيبة الجديدتين.. اعرف التفاصيل

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية، وذلك بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وبمساحات تتراوح من 19م2 إلى 40م2)، وكذلك مخبز بمساحة 600م2، ومقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر، بمنطقة 2600 فدان، وذلك للبيع بالمزاد العلني يوم 5 ديسمبر 2023.

طرح 12 محلا في طيبة الجديدة

كما أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من 22م2 إلى 66م2، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر المقبل.

ويمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهازين المقرر عقد جلسات المزادات بهما.