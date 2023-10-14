«رياضة السويس» تنظم ورشة عمل بعنوان أنت أقوى من المخدرات

نظمت مديرية الشباب الرياضة في محافظة السويس، ورشة عمل بمركز شباب المدينة التابع لإدارة الأربعين، تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات»، حضرها رواد المركز، بالتعاون بين الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان.

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالسويس، ورشة عمل بمركز شباب المدينة يوم تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات»، حضرها العشرات من رواد المركز والأعضاء.

التوعية بخطورة المخدرات

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن فعاليات الورشة التي عقدت تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات»، تضمنت التوعية بخطورة المواد المخدرة، وأوضحت الورشة أن خدمات الخط الساخن متاحة على الرقم 16023.

كما تم ممارسة الألعاب مع الأطفال بلعبة السلام والدخان، وتوصيل رسائل تحذر من مخاطر التدخين، ورواية القصص التي تظهر خطورة المواد المخدرة والسجائر للأطفال، بالإضافة لورش رسم وتلوين.

محاربة مشكلة تعاطي المخدرات

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن صندوق مكافحة الإدمان يهدف لمحاربة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، وبناء على ذلك يعمل الصندوق على مواجهة ظاهرة الإدمان من خلال برامج وآليات تهدف إلى محاصرة مظاهر وملاحقة مستجدات الإدمان، لوقاية الشباب من الوقوع في إدمان المخدرات وحمايتهم ومعالجة المدمنين للعودة ومشاركة في تنمية مجتمعة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.