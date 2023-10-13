«الغرف التجارية»: انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار من 15 إلى 25% غدا

قال عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية إن غدا السبت يشهد انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و25% على السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأضاف العطار في بيان اليوم، أن المبادرة ستشمل جميع أنحاء الجمهورية ولن تقتصر على العاصمة فقط.

مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

وأشار إلى أن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون والاتفاق مع القطاع الخاص، تقوم بالأساس على تخفيض تكلفة إنتاج هذه السلع سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج سواء كانن منتج تام الصنع محليا أو منتج به مدخلات أجنبية، وذلك للمجموعات السلعية الأساسية (مجموعة الألبان، مجموعة البقوليات، مجموعة البروتينات، مجموعة الخضر والفاكهة).

تشديد الرقابة علي الأسواق

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأوضح أن هذه المبادرة ستكون لمدة 6 أشهر، وهي فترة زمنية كافية للسيطرة على السوق واستقرار الأسعار، مؤكدا أن الغرض من مبادرات الحكومة لخفض الأسعار هو الوقوف بجانب المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج

وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بقرار الحكومة بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مؤكدا أنها خطوة جيدة وتحرك من شأنه خفض أسعار السلع الأساسية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين جميعا.وأضاف العطار، أن تجار مصر الشرفاء على وعي تام وكامل بمدى مسؤوليتهم المجتمعية تجاه الوطن، وأنهم علي أتم الاستعداد لخفض هامش الربح حتى تؤتي المبادرة ثمارها وأن يشعر المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي.