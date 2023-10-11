«غرفة الحبوب» تشيد بمبادرة تخفيض الأسعار: تخفف تبعات الأزمة العالمية

أشاد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يبدأ تنفيذ المبادرة السبت المقبل، موضحا أنّ تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، يخفف العبء على المواطن في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها غالبية دول العالم.

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنّ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سلع «السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة» بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، وتخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15%، يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم، لافتا إلى أنّ انخفاض أسعار السلع اعتبارا من السبت المقبل، من شأنه تخفيف حدة تأثير التضخم.

وأكد السلاموني، حرص القيادة السياسية الدائم في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، ما يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما تحرص غرفة صناعة الحبوب على توفير المواد الغذائية والسلع الرئيسية والاستهلاكية اليومية لجميع الفئات بأسعار مخفضة.

مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع

وأضاف أنّ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع طرح المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة، ومبادرة كلنا واحد، وكذلك إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة بالمنتجات الغذائية في الميادين العامة والقرى، ومد معارض «أهلا مدارس» بالسلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة، ما يعمل على تخفيف العبء على المواطنين من خلال حصولهم على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار في الأسواق.

توفير نحو 30 سلعة على بطاقات التموين

ولفت إلى توفير نحو 30 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن السلع الغذائية مثل زيت الطعام والسكر والأرز والمكرونة والفول وغيرها، حيث يتم طرح كيلو السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه، وعبوة زيت الطعام 800 جرام بسعر 30 جنيها.

ويستفيد من منظومة التموين نحو 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، إلى جانب صرف الخبز المدعم لنحو 72 ملون مواطن بسعر 5 قروش للرغيف، رغم أنّ تكلفة الرغيف تتجاوز 90 قرشا، إلا أنّ الدولة ممثلة في وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وبلغ إجمالي المبالغ المالية المخصصة لدعم الخبز والسلع التموينية 127.7 مليار جنيه، بعدما كانت لا تتعدى 31 مليار جنيه في عام 2014، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار دعم الخبز والسلع الغذائية.