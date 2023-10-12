تراجع 9 جنيهات في سعر كيلو الدواجن البيضاء.. والشعبة: انتظروا المزيد

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس 12-10-2023 تراجعًا بقيمة وصلت إلى 9 جنيهات في الكيلو مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، إذ سجّل سعر كليو الدواجن البيضاء اليوم 67 جنيهًا، مقابل 76 جنيهًا، الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة العامة للدواجن.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إنّ هذا التراجع كان متوقعًا بسبب جهود الحكومة في الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، والتي تمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، مؤكدًا أنّ الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من التراجع نظرًا لتوفر الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف السيد، لـ«الوطن»، أنّ مبادرة الحكومة لخفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية بالتعاون مع التجار بدأت تظهر آثارها الإيجابية، بداية من تراجع أسعار الدواجن مرورًا بالبيض والأرز، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري داعم كبير للدولة والمواطن المصري.

فرصة كبيرة أمام الحكومة لخفض أسعار الدواجن

من جهته، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إنّ تعاون الحكومة والقطاع الخاص بإطلاق المباردات بشكل مستمر يفيد المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبيرة لخفض أسعار الدواجن، حتى يصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا.

وأوضح السيد، لـ«الوطن»، أنّ هذه الفرصة تتلخص في تطبيق قانون صناعة الدواجن رقم 70 لسنة 2009، الذى يمنع تداول الدواجن حية، إضافة إلى تقليل حلقات التداول والسيطرة على تلاعب السماسرة،

وأضاف أنّ مصر سوق واعدة وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من الممكن أن يتم بالفعل السيطرة على أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، مؤكدا أن الدولة تبذل جهداً كبيرًا لتقديم السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.